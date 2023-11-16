BaigeNews LIVE: Илья Ильин рассказал, как должен себя вести настоящий мужчина

Бытовое насилие - острая проблема в Казахстане: разногласия в семьях, проблема закона и как должен вести себя настоящий мужчина рассказал казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин.

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