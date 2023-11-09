BaigeNews LIVE: Эксперты обсудили вопросы безопасности детей в Казахстане
Сегодня, 14:18
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Сегодня, 14:18Сегодня, 14:18
75Фото: иллюстративное фото
Накануне Всемирного дня ребёнка прошла встреча на тему "Благополучие детей: актуальные направления и эффективные практики защиты прав ребёнка". Об итогах встречи в прямом эфире BaigeNews.kz рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Динара Закиева.
На встрече руководители государственных органов, депутаты Мажилиса Парламента, региональные уполномоченные по правам ребёнка обсудили важные вопросы безопасности, социальной поддержки, здравоохранения и инклюзивного образования.
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