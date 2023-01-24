Ажар Гиният написала заявление на бывшего вице-министра здравоохранения

Об этом во время заседания аппеляционного суда заявила адвокат Олжаса Абишева. Она считает, что таким образом на её подзащитного пытаются оказать давление, передает BaigeNews.kz.

По словам адаваката Фатимы Берсановой о заявлении в полицию от главы Минздрава ей стало известно вчера. Заявление связанно с текущим делом и с аппеляционным выступлением Абишева.

"Нарушая права подзащитного, они не дали мне ознакомиться с заявлением, только в общих чертах пояснили, что оно касается непосредственно этого уголовного дела. Считаю, что идёт давление на господина Абишева после его выступления и начинается очередной виток прессинга, который он испытывал в период досудебного расследования", - отметила защитник.

Она ходатайствовала о том, чтобы объявить в суде перерыв и позволить ей и ее подзащитному во второй половине дня ознакомиться с заявлением и принять необходимые меры. Ходатайство поддержали также адвокаты Биртанова.

Представители Минздрава, находящиеся в зале судебных заседаний, заявили, что обращение Ажар Гиният в полицию связано с цифровой петицией о прекращении уголовного дела в отношении Биртанова и Абишева и снятии с них обвинений. На скрине, который показывал Абишев в своем выступлении, была цифровая подпись министра, но та, в свою очередь, утверждает, что не подписывала никаких петиций.