  • 16 Июля, 11:42
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Азат Максум догнал Шавката Рахмонова после победы над Тайсоном Нэмом
instagram.com/shavkatrakhmonov94 Сегодня, 10:21
230
Сегодня, 10:21
230
Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

Азат Максум догнал Шавката Рахмонова после победы над Тайсоном Нэмом

Казахстанский боец Азат Максум сравнялся со своим именитым соотечественником, Шавкатом Рахмоновым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Максум успешно дебютировал в UFC, победив американского файтера Тайсона Нэма (21-14-1) на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США). 

Теперь рекорд Азата — 17-0. Такая же статистика выступлений на данный момент и у Рахмонова. Оба казахстанских бойца пока не знают поражений, однако Рахмонов провел в UFC уже пять поединков. Также стоит отметить, что абсолютно все свои бои в профи-ММА Шавкат выиграл досрочно — у него 100% финишей. Максум же четыре раза оставлял решение за судьями. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:21
230
Поделитесь:
Наверх