Азат Максум догнал Шавката Рахмонова после победы над Тайсоном Нэмом

Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец Азат Максум сравнялся со своим именитым соотечественником, Шавкатом Рахмоновым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Максум успешно дебютировал в UFC, победив американского файтера Тайсона Нэма (21-14-1) на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США).

Теперь рекорд Азата — 17-0. Такая же статистика выступлений на данный момент и у Рахмонова. Оба казахстанских бойца пока не знают поражений, однако Рахмонов провел в UFC уже пять поединков. Также стоит отметить, что абсолютно все свои бои в профи-ММА Шавкат выиграл досрочно — у него 100% финишей. Максум же четыре раза оставлял решение за судьями.