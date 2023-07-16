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Сегодня, 10:21
230
230Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94
Азат Максум догнал Шавката Рахмонова после победы над Тайсоном Нэмом
Казахстанский боец Азат Максум сравнялся со своим именитым соотечественником, Шавкатом Рахмоновым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Максум успешно дебютировал в UFC, победив американского файтера Тайсона Нэма (21-14-1) на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США).
Теперь рекорд Азата — 17-0. Такая же статистика выступлений на данный момент и у Рахмонова. Оба казахстанских бойца пока не знают поражений, однако Рахмонов провел в UFC уже пять поединков. Также стоит отметить, что абсолютно все свои бои в профи-ММА Шавкат выиграл досрочно — у него 100% финишей. Максум же четыре раза оставлял решение за судьями.
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