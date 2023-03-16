Автостраховку добавили в цифровые документы казахстанцев

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В цифровые документы казахстанцев добавили страховой полис на автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП.

"По аналогии с другими цифровыми документами "Страховой полис" также имеет юридическую силу наравне с бумажным документом и содержит информацию о Страховой компании, дате истечения страхового полиса и др. Все сведений в данном цифровом документе отображается посредством интеграционного взаимодействия с информационной системы АО "Государственное кредитное бюро". Министерство продолжит работу по оцифровке документов для большего удобства населения", - заявил глава МЦРИАП Багдат Мусин.

К слову, данный цифровой документ предоставляет гражданам возможность просмотра своего документа посредством мобильного приложения в электронном формате, а также проверки его достоверности.

Отметим, информация о наличии либо отсутствии страхового полиса необходима для исполнения требований закона об обязательном страховании, в частности, гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, а также для использования гражданина в целях контроля срока истечения договора страхования и иных целях.

"В настоящее время сервис "Цифровые документы" мобильного приложении eGov mobile содержит 20 документов (удостоверение личности, паспорт гражданина страны, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР-тест и свидетельство о рождении и др.), которыми активно пользуются более семи миллионов граждан", - добавили в ведомстве.