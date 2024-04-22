Автора ещё одного фейка о паводках привлекли к ответственности в Петропавловске

Петропавловца привлекли к ответственности за распространение недостоверной информации о паводках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

21 апреля сотрудники полиции в Северо-Казахстанской области выявили в Instagram видео, на котором зафиксирована плотина Сергеевского водохранилища. В описании было сказано, что перелив составляет 4 метра. Таким образом, автор “прибавил” к реальному уровню воды около полуметра.

Распространителем недостоверной информации оказался 25-летний петропавловец. Он пояснил, что сведения о высоте перелива почерпнул у незнакомого человека, стоявшего рядом, когда он снимал впечатляющий видеоконтент.

Свою вину горожанин признал.

Полицейские напоминают: статья 456-2 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" - “Размещение, распространение ложной информации” предусматривает штраф для физических лиц в размере 20 МРП.





