Автомобилям разрешат проезд по автобусной полосе на одном из проспектов в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Легковые машины смогут ездить по автобусной полосе на проспекте Райымбека в Алматы. Подробности сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"С 19 апреля с 20:00 до 6:30 в будние дни водителям разрешат проезд по автобусной полосе по проспекту Райымбека от улицы Саина до улицы Яссауи. В выходные и праздничные дни на данном участке проезжать можно будет без ограничений. Таким образом, автобусные полосы будут использованы вне часов пик и в выходные дни", - прокомментировали в Управлении городской мобильности Алматы.

Новшество внедрено в качестве пилотного проекта для эффективного выстраивания автомобильных потоков внутри города. Изменение движения по выделенной полосе будет действовать до конца года. После этого на основе полученных данных примут решение об организации транспортных потоков.