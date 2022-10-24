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pkzsk.info Сегодня, 07:41
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Фото: pkzsk.info

Автомобилистов Петропавловска попросили переобуться

Управление дорожной полиции напомнило водителям Северо-Казахстанской области о том, что пришла пора поменять шины на автомобилях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Из-за осадков и понижения температуры воздуха управление местной полицейской службы СКО рекомендует жителям и гостям области строго соблюдать правила дорожного движения и заменить автомобильные шины на зимние.

"Своевременная замена шин позволит водителям уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. В период межсезонья необходимо помнить о простых, но эффективных советах: снижать скорость и увеличивать дистанцию между транспортными средствами", - напомнили патрульные полицейские.

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#Петропавловск #снег #авто
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:41
152
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