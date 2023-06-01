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Диапазон Сегодня, 17:50
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Сегодня, 17:50
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Фото: Диапазон

Автомобиль расплющило от удара с грузовиком: погибли люди в Актюбинской области

Страшная авария произошла на трассе в Актюбинской области. Легковой автомобиль на скорости въехал в заднюю часть грузовой машины, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон". Три человека погибли.

"1 июня на 594 км трассы Самара - Шымкент произошла авария со смертельным исходом. 27-летний водитель "Лады Ларгус" допустил столкновение с грузовой машиной "DAF". В результате аварии трое пассажиров "Ларгуса" скончались на месте происшествия. Четверых с различными травмами госпитализировали", - сообщило издание. 

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Сегодня, 17:50
120
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