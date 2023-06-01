Автомобиль расплющило от удара с грузовиком: погибли люди в Актюбинской области

Фото: Диапазон

Страшная авария произошла на трассе в Актюбинской области. Легковой автомобиль на скорости въехал в заднюю часть грузовой машины, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон". Три человека погибли.