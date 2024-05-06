Автомобиль протаранил ограду Белого дома в США
Вчера, 08:40
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Вчера, 08:40Вчера, 08:40
346Фото: tonkosti.ru
Машина врезалась в ограду Белого дома в Вашингтоне. Водителя обнаружили мертвым, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Об этом говорится в сообщении Секретной службы США.
Инцидент произошел поздно вечером в субботу. Транспортное средство врезалось на высокой скорости в ограду внешнего периметра Белого дома.
"Офицеры убрали транспортное средство и попытались оказать помощь водителю, который был обнаружен мертвым", – сказано в релизе ведомства в социальных сетях.
Отмечается, что столкновение авто с воротами никакой угрозы Белому дому не представляло. Причины происшествия расследуются.
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