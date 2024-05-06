Автомобиль протаранил ограду Белого дома в США

Машина врезалась в ограду Белого дома в Вашингтоне. Водителя обнаружили мертвым, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Об этом говорится в сообщении Секретной службы США.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу. Транспортное средство врезалось на высокой скорости в ограду внешнего периметра Белого дома.

"Офицеры убрали транспортное средство и попытались оказать помощь водителю, который был обнаружен мертвым", – сказано в релизе ведомства в социальных сетях.

Отмечается, что столкновение авто с воротами никакой угрозы Белому дому не представляло. Причины происшествия расследуются.