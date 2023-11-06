Автоматизированное медосвидетельствование водителей автобусов тестируют в Астане
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В автобусном парке №3 города Астана презентовали возможности автоматизированной системы медосвидетельствования водителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.
Как отметили в ведомстве, автоматическая система сокращает время проведения проверки состояния водителей до 1 минуты.
При этом, она обеспечивает максимальную прозрачность процедуры, исключает бумажную работу и дает возможность вести электронный реестр результатов осмотра специалистов.
"Автоматизированная система медосвидетельствования водителей включает в себя биометрическую идентификацию водителя, проверку реакции зрачков на световой раздражитель, тест на алкогольное опьянение и измерения температуры тела, артериального давления и пульса", - говорится в сообщении Минтранспорта.
Апробирование медицинского оборудования планируется в течение месяца под обязательным контролем штатных медицинских сотрудников автопарка. Результаты тестирования будут всесторонне изучены и обсуждены с заинтересованными сторонами в целях масштабирования.
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