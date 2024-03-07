Автобусы закидали камнями в Шымкенте

Пять автобусов лишились стёкол в Шымкенте. Вечером их обкидали камнями в жилом массиве Таскешу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Пострадали автобусы 149-го маршрута.

"Это было вечером, около восьми часов, уже темно. Я услышал, что что-то попало в автобус. Вышел, но уже никого не было. Даже не видел, кто кинул. Окно лопнуло. Это ведь не только материальный ущерб. Окно могло быть открыто, а если бы попали в пассажиров?" - говорит водитель Касымбек Ахметов.

Ущерб нанесён пяти машинам. Транспортники подсчитывают убытки. По предварительным оценкам, на восстановление понадобится больше миллиона тенге.

"По данному факту сотрудниками Абайского РУП проводится проверка", - сообщили в ДП Шымкента.

По словам перевозчиков, автобусы по маршрута 149 - единственные, проходящие через жилой массив Таскешу. Если хулиганов не найдут и не привлекут к ответственности, автобусники готовы сократить маршрут и отказаться от поездок в опасном направлении.

"Мы обратились в городской отдел транспорта, в Каратауский акимат. Если будет такое продолжаться, мы прекратим обслуживать посёлок. Потому что это вопиющий факт, сегодня три автобуса не вышли на работу, меняют стекла", - сказал председатель ассоциации "Южавтотранс" Дархан Каюпов.

Автобусники просят родителей провести со детьми разъяснительную работу. Ведь материальный ущерб, нанесённый автобусам, будут выплачивать мамы и папы хулиганов.