Автобус с детьми загорелся в Уральске: водитель ездил без страховки и техосмотра

Фото: polisia.kz

В полиции прокомментировали инцидент с детьми в Уральске. Автобус, на котором 60 школьников из лагеря СОШ №26 "Балауса" везли Cinema Park, загорелся в дороге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"37-летний гражданин Т. осуществлял перевозку пассажиров без прохождения технического осмотра ТС и не произвёл обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами. Водитель автобуса привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 593, части 9 статьи 590 и части 2 статьи 230 КоАП РК", - сообщили в полиции.

Кроме того, за нарушение подпункта 3, пункта 1, статьи 64 Трудового кодекса РК, выраженного в несоблюдении ответственности при осуществлении выезда учащихся пришкольного детского лагеря "Балауса" в кинотеатр, приказом директора СОШ №26 руководителю лагеря объявлен строгий выговор.

Перед перевозкой детей в ДП ЗКО со стороны школы не поступало никаких запросов по поводу сопровождения сотрудниками ов полиции для обеспечения безопасности на дороге.

Ранее сообщалось о том, что 13 июня в 12:40 в Уральске на пересечении улиц Егизбаева и Бельгера произошло возгорание частного автобуса ПАЗ, который перевозил детей. Жертв и пострадавших нет.