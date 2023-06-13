Дети едва успели покинуть горящий автобус в Уральске

60 школьников возвращались в летний лагерь из кинотеатра, когда их автобус загорелся. ЧП произошло недалеко от центра Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV. Юные пассажиры успели его покинуть. К счастью, никто не пострадал.

"В 12-40, на улице Г.Бельгера в районе дома №114 горел частный автобус марки "ПАЗ", госномер 216LMA07 (газобалонное оборудование не установлено, огнетушитель не применялся). Жертв и пострадавших нет. На месте работали шесть человек личного состава и одна единица техника", - говорится в сообщении ДЧС ЗКО.

На тушение пламени у огнеборцев ушло пять минут: пожар локализован в 13:09 и ликвидирован в 13:14. Но спасти машину не удалось. От нее остался лишь металлический остов.

Известно, что "ПАЗ" был частным, СОШ №26 его арендовала.