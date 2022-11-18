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polisia.kz Сегодня, 19:04
169
Сегодня, 19:04
169
Фото: polisia.kz

Автобус на ходу загорелся в Семее

Автобус, перевозивший людей, загорелся на проезжей части в Семее. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в 14:40 на проспекте Ауэзова.

"Установлено, что автобус  закреплён за одной из организаций города и к общественным перевозкам отношения не имеет. При движении водитель и пассажиры увидели задымление из моторного отсека. Водитель действовал согласно инструкции: обеспечил эвакуацию троих пассажиров, вызвал бригаду пожарных. До их прибытия пытался потушить огонь самостоятельно. Причину возгорания установит экспертиза", - сообщили в полиции. 

Полицейские оцепили место происшествия до приезда спасателей.

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#Пожар #Семей #автобус #происшествия
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:04
169
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