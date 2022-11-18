Автобус на ходу загорелся в Семее

Фото: polisia.kz

Автобус, перевозивший людей, загорелся на проезжей части в Семее. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в 14:40 на проспекте Ауэзова.

"Установлено, что автобус закреплён за одной из организаций города и к общественным перевозкам отношения не имеет. При движении водитель и пассажиры увидели задымление из моторного отсека. Водитель действовал согласно инструкции: обеспечил эвакуацию троих пассажиров, вызвал бригаду пожарных. До их прибытия пытался потушить огонь самостоятельно. Причину возгорания установит экспертиза", - сообщили в полиции.

Полицейские оцепили место происшествия до приезда спасателей.