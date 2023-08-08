Авто перевернулось в Жетысуской области: погибла женщина и пострадал ребенок
Сегодня, 12:51
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Сегодня, 12:51Сегодня, 12:51
150Фото: polisia.kz
Погибла женщина и пострадал ребенок в результате ДТП в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
ДТП зарегистрировано 8 августа в Коксуском районе Жетысуской области.
"Авто управлял 39-летний мужчина, который на 235 километре трассы Алматы - Оскемен допустил опрокидывание авто. На месте происшествия погибла 35-летняя супруга водителя. Также в больницу с различными травмами госпитализировали двухлетнего ребенка", - говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование.
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