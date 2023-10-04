Авиаторы и логисты обсудили будущее авиаперевозок в Казахстане

В Астане в рамках VI Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way, организованного министерством транспорта и Союзом транспортников Казахстана KAZLOGISTICS, состоялась панельная сессия "Развитие грузовых и пассажирских авиаперевозок", передаёт BaigeNews.kz.

В обсуждении темы приняли участие руководители Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана, отечественных и иностранных авиакомпаний, аэропортов, логистических компаний, а также представители зарубежных госорганов.

Спикерами выступили председатель КГА Талгат Ластаев, гендиректор Международного совета аэропортов ACI EUROPE Оливье Янковец, председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Ергазы Жолдасов, президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой, региональный менеджер по грузоперевозкам в Европе IATA Хуан Фернандес, гендиректор Terminals holding group Ахмед аль-Хадаби, директор по продажам и грузовым перевозкам Air Astana Жанна Шаяхметова и представитель авиакомпании Asiana Airlines Всеволод Ким.

В ходе сессии обсуждались вопросы обеспечения топливом, развития инфраструктуры отечественных аэропортов, формирования транзитного мультимодального хаба в Казахстане, интеграции транспортных систем, развития маршрутной сети, повышения эффективности транспортировки грузов и улучшения условий поставок.

По итогам мероприятия участники договорились продолжить сотрудничество по вопросам развития пассажирских и грузовых перевозок.

Напомним, бизнес-форум New Silk Way проходит в Астане в рамках Казахстанской транспортной недели. Мероприятие проводится одновременно с XXVI Международной выставкой TransLogistica Kazakhstan 2023. С 4 по 6 октября свои стенды в столице республики представляют 226 компаний из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Германии, Ирана, Италии, Китая, Кыргызстана, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, РФ, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Финляндии и других стран.