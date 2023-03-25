Аварийно-космический корабль "Союз МС-22" приземлится в Жезказгане

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Государственная комиссия на заседании в Госкорпорации "Роскосмос" одобрила возвращение корабля "Союз МС-22" с Международной космической станции на Землю 28 марта в беспилотном режиме, передает BaigeNews.kz..

По данным "Роскосмоса", космонавты уже укладывают удаляемые грузы в бытовом отсеке "Союза МС-22" и возвращаемые грузы — в его спускаемом аппарате.

Расстыковка корабля от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС намечается в 12:57 по московскому времени, посадка его спускаемого аппарата в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган — в 14:45 мск.

На "Союзе МС-22" предполагается возвратить на Землю 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.