Авария на ТЭЦ Бишкека: рассматривается вариант диверсии

Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообек Ажикеев сообщил, что рассматриваются две версии причин аварии на электростанции в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

На пресс-конференции министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев сообщил, что сейчас основные работы ведутся по выявлению причин аварии, рассматриваются две версии.

Он отметил, что по поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева рассматривается вариант диверсии.

"Конечно, техногенную составляющую мы тоже не исключаем. Поэтому возможны и технические моменты", — сказал он.

Также Бообек Ажикеев сообщил, что, предварительно было несколько хлопков в 3:00 часа утра в ночь на 2 февраля.

Ранее сообщалось, ночью на ТЭЦ Бишкека произошла авария, в результате которой пострадали машинисты-обходчики котельного оборудования. По предварительным данным, взорвался один из отопительных котлов. В столице начались проблемы с отоплением и горячей водой.