Атырауская область не должна уповать только на нефть и газ - Токаев о развитии туризма в регионе

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Преизедент Казахстана отметил необходимость строительства и реконструкции дорог в Атырауской области и подведение инженерных коммуникаций к объектам туризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Атырауская область не должна уповать только на нефть и газ, следует развивать и другие перспективные отрасли вроде туризма. Главное смело проявлять инициативу. В целях повышения туристического потенциала региона Правительству и акимату нужно решить вопросы со строительством и реконструкцией дорог, подведением инженерных коммуникаций к объектам туризма. Таково мое видение развития Атырауской области. Были даны конкретные поручения. Все они должны быть тщательно проработаны, своевременно и качественно исполнены. Ход всей работы будет под моим непосредственным контролем, поскольку от ее успеха зависит благосостояние жителей Атырауской области. Мы должны решить все поставленные задачи", - сказал он.

Отметим, что в ходе рабочего визита в Атыраускую областьКасым-Жомарт определил семь приоритетных направлений развития региона: диверсификацию региональной экономики, развитие рыбного хозяйства, улучшение инфраструктуры, развитие системы здравоохранения, развитие сферы образования и культуры, улучшение экологической ситуации, озеленение региона и развитие туризма.