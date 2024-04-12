  • 12 Апреля, 15:32
  • BAIGENEWS

Астанинское водохранилище наполнено на 99%

Сегодня, 14:38
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 14:38
Сегодня, 14:38
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Фото: gov.kz

В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК сообщили о ситуации на Астанинском водохранилище, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

"Сброс поступающих вод производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет тенденция на снижение приточности в водохранилище. Ведется круглосуточный мониторинг", - говорится в сообщении.

Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло р. Есиль.

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