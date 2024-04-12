Астанинское водохранилище наполнено на 99%

В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК сообщили о ситуации на Астанинском водохранилище, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

"Сброс поступающих вод производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет тенденция на снижение приточности в водохранилище. Ведется круглосуточный мониторинг", - говорится в сообщении.

Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло р. Есиль.