Астанинское водохранилище наполнено на 99%
Сегодня, 14:38
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Сегодня, 14:38Сегодня, 14:38
141Фото: gov.kz
В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК сообщили о ситуации на Астанинском водохранилище, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.
"Сброс поступающих вод производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет тенденция на снижение приточности в водохранилище. Ведется круглосуточный мониторинг", - говорится в сообщении.
Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло р. Есиль.