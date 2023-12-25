Астанчанка угнала внедорожник с деньгами сожителя

Астанчанка незаконно завладела элитным внедорожником и 23 млн тенге, принадлежащими сожителю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

Инцидент произошел в городе Косшы. В полицию обратился житель столицы, являющийся руководителем ТОО.

"По словам мужчины, на период его краткого отсутствия, сожительница, приехавшая с ним в Косшы, самовольно уехала на принадлежащем ему Lexus 570, при этом заявитель утверждал, что на заднем сидении внедорожника находилась сумка с 23 млн тенге", - сообщили в полиции.