Астанчанин помог полицейским спасти соседа от прыжка с высотки

Фото: Polisia.kz

Руководитель столичной полиции наградил участковых и жителя города, спасших человека от прыжка с высотки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сегодня начальник департамента полиции Астаны Марат Тулебаев наградил грамотами участковых инспекторов и жителя столицы, спасших мужчину от прыжка с многоэтажки. Инцидент произошел в жилом доме по улице Байтурсынова. В полицию обратился горожанин и сообщил, что человек намеревается спрыгнуть с 9 этажа. На место незамедлительно прибыли участковые инспекторы полиции УПП-5 района Алматы Мавлон Аманкулов и Азамат Торебай.

По приходу полицейские увидели, как мужчина сидит на перилах балкона и собирается прыгать. Оперативно поднявшись на этаж и оценив ситуацию, один из полицейских попытался отвлечь его разговорами, отговаривая от совершения рокового прыжка. Но мужчина кричал и не подпускал к себе никого. Тогда страж порядка спустился ниже и вместе с жителем дома – Аканом Хамидуллиным, который прибежал на помощь, услышав шум, с балкона 8 этажа затолкали мужчину внутрь. В это время с 9 этажа участковый схватил мужчину и потянул на себя.

Спасенному 36-летнему астанчанину была оказана психологическая помощь.

Департамент полиции Астаны выражает благодарность неравнодушному жителю столицы за проявленную активную гражданскую позицию.