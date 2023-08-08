"Астана" обыграла дома болгарский "Лудогорец"
Сегодня, 22:36
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Сегодня, 22:36Сегодня, 22:36
142Фото: instagram.com/fca.astana
В матче третьего отборочного раунда Лиги Европы "Астана" дома сыграла с болгарским "Лудогорцем", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
С первых минут болельщики наблюдали обоюдоострый футбол.
На 35-й Абзал Бейсебеков во время навеса упустил в штрафной двух соперников, один из них Ноа Сонко-Сундберг пробил головой в нижний угол ворот - 0:1.
Отыграться хозяевам поля удалось после стандарта, перед перерывом забил Жарко Томашевич - 1:1.
На старте второй половины игры астанчане зажали соперника, а Александр Марочкин вывел хозяев поля вперёд - 2:1. До конца матча счёт не изменился.
Ответная игра между командами состоится 17 августа в Разграде.
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