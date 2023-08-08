  • 8 Августа, 23:27
  • BAIGENEWS
Казахстанские танцоры произвели фурор на турнире в Японии
Тело без вести пропавшей студентки в Шымкенте нашли в подвале дома
"Дети в регионах не имеют доступа к качественному образованию" - Алихан Смаилов
Военное сотрудничество обсудили генсек ОДКБ Тасмагамбетов и замминистра обороны РФ
Почти 195 тысяч казахстанцев работают за рубежом
Размер средней заработной платы определили в Казахстане
В Алматы запускают бесплатные курсы казахского языка
Фонд "Қазақстан халқына" выделил 850 образовательных грантов
Премьер-министр поручил подготовить план к приходу "большой воды"
Смаилов поручил тщательно провести следствие по делу об отравлении детей в Караганде
Первый замакима Западно-Казахстанской области уличён в коррупции
Взрыв произошёл в турецком порту Дериндже. Ранено более 10 человек
35 детей эвакуировали из-за пожара в ресторане в Актобе
Палату роддома затопило дождём после ремонта в Жезказгане
Президент Казахстана поручил обеспечить контроль над соблюдением прав многодетных матерей
Назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана
Пациентка выпала с балкона больницы в Кызылорде

"Астана" обыграла дома болгарский "Лудогорец"

Сегодня, 22:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/fca.astana Сегодня, 22:36
Сегодня, 22:36
142
Фото: instagram.com/fca.astana

В матче третьего отборочного раунда Лиги Европы "Астана" дома сыграла с болгарским "Лудогорцем", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

С первых минут болельщики наблюдали обоюдоострый футбол. 

На 35-й Абзал Бейсебеков во время навеса упустил в штрафной двух соперников, один из них Ноа Сонко-Сундберг пробил головой в нижний угол ворот - 0:1.

Отыграться хозяевам поля удалось после стандарта, перед перерывом забил Жарко Томашевич - 1:1.

На старте второй половины игры астанчане зажали соперника, а Александр Марочкин вывел хозяев поля вперёд - 2:1. До конца матча счёт не изменился.

Ответная игра между командами состоится 17 августа в Разграде.

 

Самое читаемое

Наверх