"Астана" обыграла дома болгарский "Лудогорец"

В матче третьего отборочного раунда Лиги Европы "Астана" дома сыграла с болгарским "Лудогорцем", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

С первых минут болельщики наблюдали обоюдоострый футбол.

На 35-й Абзал Бейсебеков во время навеса упустил в штрафной двух соперников, один из них Ноа Сонко-Сундберг пробил головой в нижний угол ворот - 0:1.

Отыграться хозяевам поля удалось после стандарта, перед перерывом забил Жарко Томашевич - 1:1.

На старте второй половины игры астанчане зажали соперника, а Александр Марочкин вывел хозяев поля вперёд - 2:1. До конца матча счёт не изменился.

Ответная игра между командами состоится 17 августа в Разграде.