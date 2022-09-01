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  • Ашимбаев о досрочных выборах: Возможно, будут зарегистрированы новые партии
Baigenews.kz Сегодня, 14:17
109
Фото: Baigenews.kz

Ашимбаев о досрочных выборах: Возможно, будут зарегистрированы новые партии

Спикер сената Маулен Ашимбаев прокомментировал проведение внеочередных президентских и парламентских выборов в Казахстане, передает Baigenews.kz.

Сегодня президент Казахстана, выступая с Посланием на совместном заседании палат парламента, объявил об этом.

"Думаю, что государственные институты готовы. Со стороны общественности, наших граждан постоянно поступают какие-то вопросы, какая-то критика с тем,  что нужно обновлять власть, что нужны новые люди. Новые люди должны прийти в маслихаты,  становиться акимами. Они должны прийти в мажилис и сенат. Об этом речь идет".

Он добавил, что решение о проведении парламентских выборов в следующем году верное. Это нужно для подготовительной работы.

"Политическим партиям  заранее нужно подготовить  свои списки кандидатов.

Также возможно, что новые партии будут зарегистрированы. Вы знаете, что ряд политических  активистов работают над тем, чтобы зарегистрировать новые партии".

Спикер сената также  прокомментировал вопрос, кто может баллотироваться в президенты от партии "Аманат" .

"Партия "Аманат", я в этом уверен, поддержит кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. Я сам являюсь членом бюро партии. Считаю, что он делает очень многое для реформирования и развития нашей страны. В этом плане, считаю, что партия будет полностью поддерживать курс реформ президента".

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#послание народу #Токаев #выборы
Сегодня, 14:17
109
Зарина Козова Журналист

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