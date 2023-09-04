Асхат Оралов похвастался достижениями в должности министра и поблагодарил бывших коллег

Асхат Оралов подвёл итоги работы в качестве министра культуры и спорта, передаёт BaigeNews.kz.

"Завершив работу в качестве министра культуры и спорта, считаю важным отчитаться перед соотечественниками о том, какую работу мы успели проделать в области культуры, спорта, туризма, архивного и библиотечного дела. В первую очередь, мы разработали и утвердили Концепцию культурной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы. Документ охватывает все возможные направления: от развития инфраструктуры до поддержки работников сферы. Также в этом году в Казахстане и за его пределами стартовали праздничные мероприятия в честь 800-летия Султана Бейбарса, включая переименование одной из улиц Астаны в его честь. А на уровне ТЮРКСОЙ началось празднование 125-летия Темирбека Жургенова", - написал экс-министр в Telegram.

Он отметил, что вдвое выросли доплаты работникам культуры, имеющим почётное звание "Халық әртісі". До 2025 года планируется поэтапно осуществить стопроцентное повышение заработной платы работников организаций культуры и архивного дела.

По словам Оралова, ведётся работа по присвоению уже в этом году статуса "Национальный" двум республиканским организациям - театру имени К. Куанышбаева и музею-заповеднику "Азрет-Султан". Также прорабатывается вопрос по присвоению статуса семи республиканским организациям.

"Впервые за 30 лет предусмотрено приобретение музыкальных инструментов на сумму порядка миллиарда тенге для отечественных организаций культуры. Утверждены планы археологических и научно-реставрационных работ на историко-культурных памятниках. Разрабатывается номинационное досье по транснациональной номинации "Великий Шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор" с целью включения ряда объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также проводится мониторинг памятников истории и культуры республиканского значения", - сказал он.

Упомянул Оралов и то, что продолжается строительство визит-центров на территории музеев-заповедников "Гаухар-Ана", "Иссык" и "Ордабасы",

строится национальный парк под открытым небом "Бозок". Торжественно открыт визит-центр "Сарайшық".

В Национальном музее РК открылись зал "Палеонтология" и Центр ремесленников, а в рамках международной акции "Ночь в музее" Национальный музей посетили более 47 тысяч человек.

"Достижениями в области туризма можно назвать рост числа внутренних и иностранных туристов в сравнении с прошлым годом. В первом квартале этого года количество внутренних туристов составило 1,4 млн человек (на 200 тысяч больше, чем в прошлом году), а иностранных гостей стало больше в два раза, показатель составляет 227,7 тысяч человек. Гостиницы и другие места размещения заработали 43,1 млрд тенге – в 1,6 раз больше чем за январь-март прошлого года. А по данным информационной системы eQonaq, число иностранных туристов, обслуженных местами размещения с 1 января по 31 августа 2023 года, составляет 870 544 человек", - отметил экс-министр.

Он напомнил, что Шымбулак вошёл в книгу рекордов Гиннесса как "Горный курорт с самой высокой ночной горнолыжной трассой в мире". А Алматы стал культурной и туристской столицей ШОС на 2023-2024 годы. Казахстан признан лучшей трендовой дестинацией для путешественников из Ближнего Востока и Индии на церемонии Versatile Excellence Travel Awards (VETA).

"В этом году открыты визит-центры в национальных парках "Шарын" и "Алтын-Эмель". Всего по стране действуют 15 таких визит-центров. Также запущен трансграничный железнодорожный круиз Orient Silk Road Express, совместно организованный немецкими и казахстанскими компаниями. А при содействии Министерства и АО "НК "Kazakh Tourism" крупная индийская авиакомпания IndiGo запускает прямой рейс "Дели – Алматы – Дели", - отчитался Оралов.

Кроме того, законодательно утверждены 43 основных вида экономической деятельности, относящихся к креативным индустриям в сферах ювелирного дела, IT и разработки игр, народного промысла, телевизионных программ, фотографии, архитектуры и моды, музыки, культурного наследия, культурно-досуговых учреждений, библиотек и музеев, кино и анимации. Открыты четыре креативных хаба в Алматы, Туркестане, Атырау и Шымкенте.

"Идёт активная борьба с мошенниками. За 8 месяцев 2023 года направлено порядка 17 запросов в правоохранительные органы по фактам незаконной деятельности, мошенничества и признаков финансовой пирамиды субъектов турбизнеса. Две туркомпании признаны финансовыми пирамидами. В отношении шести возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. В судебном порядке прекращено действие лицензий шести букмекерских контор, пяти тотализаторов и зала игровых автоматов. Идёт работа по аннулированию лицензий двух букмекерских контор. Введён мораторий на открытие новых лотерейных клубов и установку лотерейных терминалов. Их число будет поэтапно сокращаться. Мы взяли твердый курс для борьбы с рекламой игорного бизнеса", - заявил бывший министр.

В этом году утверждена концепция развития туризма до 2029 года. Разработаны надбавки для тренеров за передачу спортсменов в следующее звено подготовки. Проект ППРК находится на согласовании в других министерствах.

"Завершается строительство республиканской базы олимпийской подготовки в Алматинской области, не раз прерывавшееся по разным причинам. Модернизирован Центр спортивной медицины и реабилитации. Возобновлено строительство Национального университета спорта. Начата масштабная инвентаризация спортивных объектов в регионах, по итогам которой будут построены малозатратные и быстровозводимые спортивные объекты модульного типа именно в сельской местности", - сказано в сообщении.

В рамках подготовки сборной Казахстана к предстоящим Азиатским и Олимпийским играм проведено более 400 учебно-тренировочных сборов. Казахстан принял ряд больших международных турниров - Азии по лёгкой атлетике в помещении, чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей, матч за титул чемпиона мира по шахматам, чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, Кубок мира по стендовой стрельбе, турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam и другие.

По итогам восьми месяцев этого года казахстанские спортсмены приняли участие в 372 международных соревнованиях, где завоевали 243 золотые, 204 серебряные и 226 бронзовых медалей.

"Разумеется, вкратце рассказать обо всех достижениях и проделанной нами работе очень сложно. Я благодарю коллег, вместе с которыми мы упорно трудились всё это время. Желаю им всяческих успехов и высоких результатов, в какой бы сфере они не работали. Для меня это был очень ценный и особенный опыт", - заключил Оралов.

Напомним, в Казахстане создали новое ведомство - министерство туризма и спорта. Его возглавил Ермек Маржикпаев, ранее занимавший должность акима Акмолинской области.