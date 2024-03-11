Арай Уразова назначена вице-министром просвещения РК

Вице-министром просвещения РК назначена Арай Уразова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Уразова Арай Асылбековна назначена вице-министром просвещения", - говорится в сообщении.

Арай Уразова в 2010 году окончила Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева по специальности "Автоматизация и управление".

В 2012 году окончила Евразийский гуманитарный институт по специальности "Финансы".

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Опыт работы за последние 5 лет:

С августа 2018 года по февраль 2020 год – работа на должностях главного аналитика Офиса управления данными и главного менеджера проектов Департамента по цифровизации в АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

С февраля 2020 года работала в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в должности Заместителя Директора Департамента Цифровой трансформации.

С декабря 2021 года назначена Заместителем Председателя Правления АО "Национальные информационные технологии".