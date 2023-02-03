open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Антикор начал расследование в отношении экс-главы отдела земельных отношений Тараза
Антикор начал расследование в отношении экс-главы отдела земельных отношений Тараза Сегодня, 17:52
161
Сегодня, 17:52
161

Антикор начал расследование в отношении экс-главы отдела земельных отношений Тараза

Антикоррупционная служба Жамбылской области расследует уголовное дело в отношении бывших должностных лиц акимата Тараза по факту злоупотребления должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz.

Следствием установлено, что в 2021 году земельная комиссия разрешила одному из жителей города безвозмездную замену  земельного участка, предназначенного для ведения крестьянского хозяйства, на два других - для строительства зданий и сооружений, общей площадью 3,56 гектара.

"В результате необоснованной замены земельных участков государству причинён ущерб в размере 159 миллионов тенге. В ходе расследования бывший руководитель отдела земельных отношений Тараза и бывший заведующий сектора указанного отдела задержаны и с санкции суда заключены под стражу", - сообщили в Антикоре.

Расследование продолжается.

Антикоррупционной службой и прокуратурой области инициирован вопрос о расторжении договора об отчуждении земельных участков в судебном порядке. 

6 января решением Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области договор об отчуждении земли признан недействительным, участки возвращены в госсобственность. 

"Достигнуто соглашение с акиматом области о корректировке детальной планировки возвращённого земельного участка под строительство школы и многоквартирного жилого дома", - уточнили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#земля #Антикоррупционная служба #Тараз
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:52
161
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer