Антикор начал расследование в отношении экс-главы отдела земельных отношений Тараза

Антикоррупционная служба Жамбылской области расследует уголовное дело в отношении бывших должностных лиц акимата Тараза по факту злоупотребления должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz.

Следствием установлено, что в 2021 году земельная комиссия разрешила одному из жителей города безвозмездную замену земельного участка, предназначенного для ведения крестьянского хозяйства, на два других - для строительства зданий и сооружений, общей площадью 3,56 гектара.

"В результате необоснованной замены земельных участков государству причинён ущерб в размере 159 миллионов тенге. В ходе расследования бывший руководитель отдела земельных отношений Тараза и бывший заведующий сектора указанного отдела задержаны и с санкции суда заключены под стражу", - сообщили в Антикоре.

Расследование продолжается.

Антикоррупционной службой и прокуратурой области инициирован вопрос о расторжении договора об отчуждении земельных участков в судебном порядке.

6 января решением Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области договор об отчуждении земли признан недействительным, участки возвращены в госсобственность.