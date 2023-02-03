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Антикор начал расследование в отношении экс-главы отдела земельных отношений Тараза
Антикоррупционная служба Жамбылской области расследует уголовное дело в отношении бывших должностных лиц акимата Тараза по факту злоупотребления должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz.
Следствием установлено, что в 2021 году земельная комиссия разрешила одному из жителей города безвозмездную замену земельного участка, предназначенного для ведения крестьянского хозяйства, на два других - для строительства зданий и сооружений, общей площадью 3,56 гектара.
"В результате необоснованной замены земельных участков государству причинён ущерб в размере 159 миллионов тенге. В ходе расследования бывший руководитель отдела земельных отношений Тараза и бывший заведующий сектора указанного отдела задержаны и с санкции суда заключены под стражу", - сообщили в Антикоре.
Расследование продолжается.
Антикоррупционной службой и прокуратурой области инициирован вопрос о расторжении договора об отчуждении земельных участков в судебном порядке.
6 января решением Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области договор об отчуждении земли признан недействительным, участки возвращены в госсобственность.
"Достигнуто соглашение с акиматом области о корректировке детальной планировки возвращённого земельного участка под строительство школы и многоквартирного жилого дома", - уточнили в ведомстве.
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