Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом

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Актер якобы пытался задушить одного из их детей, другого ударил по лицу, её толкнул — и облил всех пивом

Актриса Анджелина Джоли утверждает, что её бывший муж, актёр Брэд Питт, перед разводом, на который она подала в 2016 году, физически и эмоционально издевался над ней и их детьми. Об этом говорится в иске, который Джоли подала 4 октября в суд в Лос-Анджелесе в рамках судебной тяжбы с Питтом из-за французской винодельни, которой они раньше вместе владели, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на The New York Times.

В документах Джоли подробно описала ссору, которая якобы произошла в сентябре 2016 года, когда она вместе с Питтом и их шестью детьми летели на частном самолете из Франции в Лос-Анджелес. Во время ссоры, по словам Джоли, Питт пытался задушить одного из их детей, а другого ударил по лицу, пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на судебные документы.

В 2016 году, как отмечает The New York Times, в различных публикациях источники, близкие к Брэду Питту, говорили, что он не подвергал насилию своих детей.

Тогда же ФБР проводило расследование случившегося, но не стало выдвигать обвинения против Питта. Как отмечает The New York Times, в отредактированном отчете ведомства, который появился в СМИ в августе 2022 года, сказано, что у следствия есть достаточные основания возбудить уголовное дело, но Питту не станут предъявлять обвинения из-за "нескольких факторов".