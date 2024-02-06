Алмасадам Саткалиев сохранил кресло в Минэнерго
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Указом главы государства Алмасадам Саткалиев переназначен Министром энергетики Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Родился 31 октября 1970 года в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, специальность – Механика; Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, магистр экономики; Назарбаев Университет, Высшая школа бизнеса, магистр делового администрирования для управленческих кадров; Стэнфордский Университет, Высшая школа бизнеса, Программа для управленческих кадров.
Был директором ТОО "ТаССаТ", начальником департамента управления проектами ЗАО "KазТрансОйл", первым вице-президентом АО "KEGOC", директором по управлению электроэнергетическими активами АО "Самрук", вице-министром Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, председателем правления АО "KEGOC", АО "Самрук-Энерго" и АО "Самрук-Қазына", зампредседателя ОЮЛ "KAZENERGY".
С 4 апреля 2023 года работает министром энергетики.