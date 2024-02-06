Родился 31 октября 1970 года в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, специальность – Механика; Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, магистр экономики; Назарбаев Университет, Высшая школа бизнеса, магистр делового администрирования для управленческих кадров; Стэнфордский Университет, Высшая школа бизнеса, Программа для управленческих кадров.