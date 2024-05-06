Аллея ветеранов ВОВ открылась в Алматы

В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" и кампании "Алматы – наш общий дом" состоялось торжественное открытие Аллеи ветеранов в сквере имени Жангильдина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

"В церемонии открытия приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта, пенсионеры. Аллея стала символом благодарности и уважения к старшему поколению.



В рамках мероприятия в сквере высадили около 100 саженцев лиственного вяза", - сообщили в акимате.

Событие объединило горожан в стремлении сохранить и увековечить память о ветеранах и их подвиге, а также укрепить экологическое сознание подрастающего поколения.