Алихан Смаилов разрезал путы малышу в Мангистауской области

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, находящийся с рабочей поездкой в Мангистауской области, по просьбе местного жителя провел обряд тұсау кесер годовалому мальчику по имени Алихан, передаёт BaigeNews.kz.

"Я хотел провести внуку известный казахский обряд. Нам посчастливилось, что в этот день в нашем регионе был премьер-министр Алихан Смаилов и что он согласился принять участие и разделить с нами эту радость", - сказал дедушка маленького Алихана Кайыржан Ниязов.