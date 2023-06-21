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  • Алихан Смаилов разрезал путы малышу в Мангистауской области
t.me/KZgovernment Сегодня, 21:57
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Сегодня, 21:57
168
Фото: t.me/KZgovernment

Алихан Смаилов разрезал путы малышу в Мангистауской области

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, находящийся с рабочей поездкой в Мангистауской области, по просьбе местного жителя провел обряд тұсау кесер годовалому мальчику по имени Алихан, передаёт BaigeNews.kz.

"Я хотел провести внуку известный казахский обряд. Нам посчастливилось, что в этот день в нашем регионе был премьер-министр Алихан Смаилов и что он согласился принять участие и разделить с нами эту радость", - сказал дедушка маленького Алихана Кайыржан Ниязов.

Глава правительства пожелал мальчику крепкого здоровья, больших успехов на легком жизненном пути.

 

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Сегодня, 21:57
168
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