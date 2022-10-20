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t.me/KZgovernment Сегодня, 21:20
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Фото: t.me/KZgovernment

Алихан Смаилов прибыл в Ереван

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Ереван для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии принимают участие главы правительств Армении Никол Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин. 

На заседании в узком формате обсуждаются вопросы финансирования промышленных кооперационных проектов, разработки единой аналитической системы администрирования электронной торговли, меры по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза, шаги по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также ряд организационных вопросов.

21 октября состоится заседание ЕМПС в расширенном составе, по итогам которого ожидается подписание ряда документов.

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#Правительство РК #Алихан Смаилов
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:20
92
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