Алабай напал на двух человек в Павлодаре. Полицейским пришлось стрелять

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В Павлодаре собака покусала полицейского, а перед этим набросилась на женщину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Очевидцы вызвали полицейский наряд.

“21 августа в 06:31 на линию 102 поступил вызов о том, что по улице Бекхожина за одним из торговых домов неизвестная собака покусала мужчину и кидается на прохожих”, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Стражи порядка рассказали, что на место происшествия был направлен автопатруль АП-627 батальона патрульной полиции УП Павлодара. По прибытии полицейские увидели собаку породы алабай, без намордника, которая кидалась на прохожих, вела себя агрессивно. Также к полицейским обратился мужчина, сообщив, что именно эта собака напала на женщину, а затем на него и покусала.

"В целях защиты здоровья граждан полицейский Ерсин Шахманов применил табельное оружие ПМ-9 мм, выстрелив два раза. Собака живая, передана сотрудникам ветеринарной службы. Проводятся мероприятия по установлению владельца собаки для привлечения к ответственности", — сообщает портал Polisia.kz.

Потерпевший, 33-летний сотрудник департамента полиции, доставлен в больницу с диагнозом “укушенная рана правого предплечья”. Со слов потерпевшего, увидев, как неизвестная собака накинулась на женщину, он не раздумывая подбежал и прикрыл женщину. Затем собака накинулась на него. По факту применения табельного оружия сотрудником полиции проводится проверка.