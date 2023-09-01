Актюбинская область на пути к образовательному равенству

Качество среднего образования - важное условие успешной нации. Должны быть созданы благоприятные условия для всестороннего развития каждого учащегося - сказал Касым-Жомарт Токаев в Послании народу. В новом учебном году для многих регионов Казахстана вопрос выравнивания образовательных возможностей между городом и селом стоит особенно остро. Отдельное внимание к этому аспекту уделяется в Актюбинской области, где тема "Развитие сельской школы" занимает центральное место на повестке дня, передаёт BaigeNews.kz.

Из 404 школ региона порядка 70% расположены в сельской местности, из которых 204 школы – малокомплектные. Несмотря на такое большое количество сельских учебных заведений, количество детей, обучающихся в них, составляет всего 9% от общего числа учащихся области. Этот факт подтверждается разницей в заполненности: сельские школы в 10 раз менее заполнены, чем городские.

Такое распределение ставило перед системой образования серьезные вызовы, такие как проблема преподавания нескольких предметов одним учителем или необходимость перевозить детей из одного села в другое. Но благодаря системной работе, инновационным подходам и силе цифровых технологий, область делает уверенные шаги вперед.

Пилотный региональный проект "Білім ALL" стал настоящим прорывом. Лучшие педагоги из областного центра теперь преподают основные предметы детям из малокомплектных школ через онлайн-формат. И это не только решает проблему дефицита специалистов, но и повышает квалификацию и цифровую грамотность местных учителей.

С начала реализации проекта регулярно проводился мониторинг уровня знаний детей, который показал снижение разрыва в образовательных достижениях на 4,7%. Но эта инициатива не остановилась на одном проекте. Фонд "Қазақстан халқына", совместно с Фондом устойчивого развития образования, направил 5 млрд тенге на оснащение 12 опорных и 134 малокомплектных школ региона современным оборудованием.

Такой подход демонстрирует, что современное образование не обязательно должно быть привязано к местоположению. Инновации и цифровизация - ключевые инструменты для достижения образовательного равенства. Актюбинская область является ярким примером того, как с помощью современных технологий и правильного партнерства можно дать каждому ребенку равные возможности для получения качественного образования.