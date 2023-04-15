Актёры русского театра сыграли Козы Корпеш и Баян-Сулу

Фото: Алексей Мелентьев

Историю несчастной любви Козы Корпеша и Баян-Сулу, великое наследие казахстанской драматургии представили на сцене театра имени Николая Погодина в Петропавловске в национальный День влюблённых — 15 апреля. В старинную легенду трагических отношений специально приглашённый режиссёр постановки, заслуженный деятель искусств Калмыкии Баатр Колаев привнёс в характер героев немного современных черт, что сделало пьесу ещё ближе для зрителя XXI века, передаёт BaigeNews.kz.

15 апреля привычно стали называть Днем Козы Корпеш и Баян Сулу. Однако его официальное название звучит иначе: "Ұлттық ғашықтар күніне орай".

Старинная легенда о пылкой, но трагической любви Козы Корпеш и Баян Сулу известна многим. Началась она с зарока, когда два лучших друга захотели связать свои семьи кровными узами, поженив детей.

Договорились об этом Сарыбай и Карабай когда еще не были отцами. Так Козы и Баян обручили еще до их появления на свет. Сарыбай умирает во время охоты, когда уже должен был родиться его сын. Спустя время подросшие дети друзей полюбили друг друга, но отец девушки решает нарушить клятву между собой и уже умершим другом и обещает руку дочери палуану Кодару, который не раз спасал его отары от джута.

Любовный треугольник разрушила смерть Козы. Его возлюбленная мстит за тяжелую утрату, позволив умереть ненавистному жениху, а после и сама лишает себя жизни.

"Премьера состоялась осенью прошлого года. Особенность постановки и её сложность заключалась в том, что спектакль нужно было поставить на сцене русского театра, а пьеса национальная, казахская. И ее нужно было адаптировать. Нужно было найти адекватное сценическое решение, решение в костюмах, музыкальное решение. И так, чтобы не копировать, не повторять, а сделать историю вне времени. Мне кажется, благодаря художнику и композитору нам удалось это сделать! — рассказывает режиссер Баатр Колаев.

По его словам, история казахских Ромео и Джульетты, трогательная любовь красавицы Баян и джигита Козы на самом деле довольно известна и распространена среди многих народов. Она есть на Алтае, в Татарстане, Башкирии.

У каждого героя спектакля свой лейтмотив и пластический язык, а история великой любви и ее противостояние темной силе вечна, как вечны луна и солнце над землей.

"Сложность была и при распределении ролей. Необходимых типажей не было и нужно было сделать акценты на тех актерах, на которых роли наиболее точно ложатся. Это была роль Кодара, Карабая, Жантыка, Макпал, Кункей. Эти роли, кажется, удались особенно хорошо исполняющим их актерам. Им было легко и комфортно существовать в этих образах, и они почувствовали характер каждого. Наверное, поэтому удались. Хотелось особенно отметить роль Кадара. Она стала центральной в постановке, альтер эго главного героя Козы Корпеш. Они между собой чем-то схожи - Козы Корпеш и Кодар. Если их обоих соединить в одного персонажа? Это будет идеальный новый современный герой со своими противоречиями и парадоксами", — размышляет собеседник.

По его мнению, роль новоиспеченного жениха Кодара наиболее интересная и в актерском плане смотрится выигрышной, поскольку это отрицательный персонаж.

"Положительных героев играть тяжело, но ребята справились. Особенно хотелось бы отметить роль Жантыка – получился немножко напоминающий Иуду Искариота из произведения Леонида Андреева. Этот персонаж особенно удался в спектакле и зрители увидят насколько предательство, зависть, злоба, измена, тщеславие и все порочные человеческие страсти могут погубить человека, и к чему могут привести если придаваться низменным страстям", — объясняет режиссер.

Роль же Карабая, отца красавицы Баян в постановке приобрела новые краски.

"Роль отходит от традиционного представления каким должен быть Карабай. Я его сделал именно таким каким вижу сейчас современного человека, у которого много денег, власти, который никого не любит кроме себя и видит только себя. Гордыня его же погубила. К слову, актер, исполняющий эту роль, сам по себе внушительных размеров, крепкий, сильный мужчина. Но вместе с тем в нем есть и что-то мягкое, податливое, угодливое, напоминающее Жантыка. Это те противоречия, которые не могут быть в одном человеке. Но именно они благодаря исполнителю роли сделали образ Карабая современным. Он не вызывает положительных эмоций, чего я и хотел добиться в спектакле", — говорит Баатр.

Все в этом удивительном спектакле ошеломляет и производит сильное впечатление. По словам режиссера, самые необычные решения рождались в ходе репетиций.

"Сценографическое решение — минималистичное и очень необычное. Оно не создает ощущения абсолютного голого пространства, поскольку заполнено красиво поставленным светом и объектом - большой луной, которая на протяжении всего спектакля будет находиться на заднем фоне. Также очень интересное получилось музыкальное решение. Думаю, зрителям есть на что посмотреть, что послушать, и получить удовольствие от эстетического до эмоционального наслаждения", — подчеркнул собеседник.

Спектакль получился насыщен прекрасными ролями, а изюминкой постановки стало участие детей.