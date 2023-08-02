Акция "Стоп, вандал" проходит в Астане

В Астане по поручению Главы государства ведется системная работа по борьбе с вандализмом. Сегодня в столице запустили акцию "Стоп, вандал" по недопущению порчи городского имущества, дворовых территорий и общественных площадок, передает BaigeNews.kz.

Акцию "Стоп, вандал" провели 2 августа перед ТРЦ "Хан Шатыр". В ней приняли участие ветераны боевых действий, волонтеры, представители НПО, этнокультурных организации. Инициатива направлена на недопущение вандализма в столице и сохранение городского имущества.

Участники призывали горожан бережно относиться к городским сооружениям, пресекать любые проявления хулиганских действий и актов вандализма. В ходе мероприятия горожанам раздали 200 постеров с надписями: "Сбережем красоту города!", "Поддержим инициативу!", "Астана – наш общий дом!", "НЕТ вандализму в городе! НЕТ вандализму в стране!".

Сообщается, что акция будет действовать до конца года.

Напомним, в рамках реализации принципа "нулевой терпимости" к мелким правонарушениям в Астане составлено 555 протоколов по статье 434 КРКоАП "Мелкое хулиганство", в том числе за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Для обеспечения общественного порядка ежедневно улицы столицы патрулируют свыше 2 500 сотрудников полиции и служащих воинской части Нацгвардии.