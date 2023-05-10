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Сегодня, 09:39
275
275Фото: пресс-службы акимата области Жетысу
Акции СЭЗ "Хоргос" передали акимату области Жетысу
Государственный пакет акций АО "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" передали из республиканской в коммунальную собственность акимата Жетысуской области. Об этом говорится в постановлении правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Zan.kz.
"Передать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке из республиканской собственности в коммунальную собственность акимата области Жетісу государственный пакет акций акционерного общества "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" в размере 100 (сто) процентов", - говорится в документе.
Напомним, международный центр приграничного сотрудничества на казахстанско-китайской границе "Хоргос" в апреле 2023 года вновь заработал после трёхлетнего локдауна.
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