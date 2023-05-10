Акции СЭЗ "Хоргос" передали акимату области Жетысу

Фото: пресс-службы акимата области Жетысу

Государственный пакет акций АО "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" передали из республиканской в коммунальную собственность акимата Жетысуской области. Об этом говорится в постановлении правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Zan.kz.

"Передать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке из республиканской собственности в коммунальную собственность акимата области Жетісу государственный пакет акций акционерного общества "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" в размере 100 (сто) процентов", - говорится в документе.

Напомним, международный центр приграничного сотрудничества на казахстанско-китайской границе "Хоргос" в апреле 2023 года вновь заработал после трёхлетнего локдауна.