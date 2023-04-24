"Хоргос" открылся после трёхлетнего простоя

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Международный центр приграничного сотрудничества на казахстанско-китайской границе вновь заработал после трёхлетнего локдауна, передаёт BaigeNews.kz.

Его закрывали в 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в мире. За эти три года, как отметили в пресс-службе "Хоргоса", в центре проделали огромную работу по совершенствованию деятельности и модернизации всех бизнес-процессов для комфортного времяпрепровождения туристов.

"В частности, полностью отремонтирован терминал для пассажиров, полностью реконструирован пол, заменены металлические ограждения стеклянными перегородками, в каждой кабине паспортного контроля установлены тепловизоры для обеспечения комфортного прохождения контроля всеми туристами, во избежание очередей и провоза груза помимо ручной клади перед входом в зал установлены турникеты, проведен капитальный ремонт санитарно-бытовых приборов, для туристов, предпочитающих прохождение за дополнительную плату создан бизнес-терминал (VIP-терминал), обновлена система кондиционирования зала, обеспечивающая прохладу в жаркие дни и тепло в прохладные дни, в целях обеспечения безопасности туристов и их багажа, полностью освещена территория, установлены видеокамеры", - сообщили в МЦПС.

Кроме того, в центре во избежание массовых заторов внедрили автоматизированную систему парковки, установили отдельные терминалы от кассы с целью упрощения процесса получения билетов.

"Хоргос" работает с 7.00 утра до 19.00 вечера, автобусы осуществляют перевозку с 7.00 до 17.30, а пункты приема багажа принимают груз до 17.00.

Стоимость билета составляет 3000 тенге. А грузоперевозки 80 тенге за 1 кг. Стоимость парковки для легкового транспорта до 180 минут 300 тенге, каждый последующий час 100 тенге, месячный абонемент 15 000 тенге. Стоимость парковки для легкового автобуса до 60 минут 2000 тенге до 180 минут 4000 тенге каждый следующий час 500 тенге.