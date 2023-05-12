Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды

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В Казахстан удалось вернуть 760 миллиардов тенге, выведенных незаконно из страны, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов.

"Не дожидаясь принятия специального закона, общими усилиями в страну удалось вернуть активы на сумму 760 миллиардов тенге", - сказал Берик Асылов на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

По его словам, меры по возврату принимаются всеми членами комиссии и вовлечёнными госорганами.

Официальный представитель междведственной комиссии по возврату активов Зейн Алипбек в кулуарах уточнил, что активы вернули из Лихтенштейна, Австрии, Гонконга и ОАЭ.

Алипбек уточнил также, что прокуроры смогли отыскать и вернуть драгоценности осуждённого племянника первого президента Казахстана.