  • 16 Сентября, 12:55
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Akorda за неделю: обращение Токаева к бизнесу, назначения, и саммит в Душанбе

Сегодня, 11:32
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akorda.kz Сегодня, 11:32
Сегодня, 11:32
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Фото: akorda.kz

Как прошла рабочая неделя президента Казахстана в обзоре проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz. На этой неделе Касым-Жомарт Токаев принял руководителей нацкомпаний, обратился к отечественным бизнесменам, провел назначения и отправился на саммит в Таджикистан. Подробнее в нашем видео обзоре.

 

 

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