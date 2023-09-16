Akorda за неделю: обращение Токаева к бизнесу, назначения, и саммит в Душанбе

Как прошла рабочая неделя президента Казахстана в обзоре проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz. На этой неделе Касым-Жомарт Токаев принял руководителей нацкомпаний, обратился к отечественным бизнесменам, провел назначения и отправился на саммит в Таджикистан. Подробнее в нашем видео обзоре.