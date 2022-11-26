Акорда готовится к инаугурации Токаева

Фото: Зарина Козова/Baigenews.kz

Церемония инаугурации Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоится сегодня в 10:50 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства

Сегодня вновь избранный президент Касым-Жомарт Токаев официально вступит в должность. Действующий глава государства одержал победу на внеочередных президентских выборах 20 ноября, набрав 81,31% голосов.

C самого утра во Дворце Независимости кипит подготовка к церемонии.

Торжественную атмосферу создают артисты двух казахстанских оркестров: с одной стороны звучит национальная музыка, с другой — классическая.

В разделенный по секторам зал стекаются зрители.

Напомним, трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также на официальных аккаунтах Акорды в социальных сетях.

Фото BaigeNews.kz