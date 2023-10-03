Акимат мешал инвестору строить водопровод в Жамбылской области

Прокуратура Жамбылской области выявила несколько фактов, когда права инвесторов бьли нарушены, передаёт BaigeNews.kz.

По информации надзорного оргона, ТОО "Qazaq soda" строит водопровод от озера Акколь, но акимат в нарушение требований статьи 37 Земельного кодекса не продлевал право землепользования. В дело пришлось вмешаться прокуратуре, и теперь право землепользования компании продлено на три года.

Был ещё один случай с другими двумя компаниями. ТОО "Jeti Bulaq" и ТОО "Аскар-Тау НС" не могли провозить свои грузы

Предприниматели не могли транспортировать свои грузы из-за на территорию индустриальной зоны из-за шлагбаумов. Прокуроры добились, чтобы их демонтировали.