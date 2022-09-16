Акимат Актюбинской области опроверг дефицит газа в регионе

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Дефицита сжиженного газа в Актюбинской области нет, заявили в акимате региона, передаёт BaigeNews.kz.



"На данный момент в регионе имеется достаточный запас сжиженного нефтяного газа. Также для бесперебойного обеспечения региона запасом сжиженного газа, акиматом области проведены переговоры с компаниями, занимающимися его поставкой", - говорится в сообщении властей области.

Как сообщается, в сентябре выделено более 12 тонн сжиженного нефтяного газа. Произведена отгрузка 6 284 тонн АГЗС и ГСО.

"Вопрос обеспечения региона сжиженным газом находится на постоянном контроле акимата Актюбинской области. Призываем граждан доверять только официальной информации", - добавили в акимате.