Аким скончался от ножевого ранения в Актюбинской области - СМИ

СМИ сообщают о смерти акима села Карабулак Алгинского района Актюбинской области. Пишут, что мужчина скончался от ножевого ранения, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции сообщили о происшествии в регионе, но имен участников не назвали.

"12 декабря в 00:50 на пульт 102 отдела полиции Алгинского района поступило телефонное сообщение о том, что в одном из крестьянских хозяйств произошло убийство. Выехавшей следственно-оперативной группой установлено, что между главой крестьянского хозяйства и 36-летним мужчиной произошла словесная перепалка, в ходе которой фермер нанес одно ножевое ранение в область живота потерпевшему. В результате происшествия 36-летний мужчина скончался", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

Назначены экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.