Аким Шымкента опроверг слухи о передаче дендропарка частникам

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Аким Шымкента Мурат Айтенов ответил на критику о состоянии одной из главных достопримечательностей города. Во время своего выступления на площадке Службы центральных коммуникаций в четверг, 15 июня, глава города рассказал, почему в парке засыхают деревья и не планируют ли его отдать в частные руки, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Мурата Айтенова, дендропарк находится на особо охраняемой территории.

"Дендропарк никто продавать не собирается. Более того, ранее ушедшие 30 соток земли вернули в состав дендропарка. Самое главное – в истории дендропарка не было поливной системы. Это привело к соответствующей ситуации. В этом году разработали проектно-сметную документацию и выделили более одного миллиарда тенге для поливной системы. Без этого вопрос не решится", - сказал аким.

Кроме того, сейчас проводятся исследования почвы земельного участка, на котором находится дендропарк, поскольку ранее там располагался мусорный полигон.

"Дендропарк – это гордость Шымкента. В своё время здесь было до 300 видов деревьев, сейчас осталось порядка 100 видов. Со следующего года вопрос с поливом отпадёт, и мы постараемся возродить все насаждения и довести разнообразие видов до прежнего уровня", - сказал Айтенов.

Отметим, что в прошлом году вокруг земель дендропарка разразился скандал. Тогда известный юрист по земельным вопросам, а ныне депутат мажилиса Бакытжан Базарбек, обратил внимание на сокращение площади парка. Он предложил Комитету по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства проверить законность постановлений акимов Шымкента в 2019 и в 2021 годах. Чиновники в свою очередь заявили, что с момента прихода к руководству городом Мурата Айтенова ни одного гектара продано не было.