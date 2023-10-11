Аким города Есик подозревается в получении взятки

В получении взятки в особо крупном размере подозревается аким города Есик Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по противодействию коррупции РК.

По результатам оперативного реагирования на жалобы граждан на неправомерные действия местных исполнительных органов, в совершении коррупционного уголовного правонарушения изобличен с поличным аким города Есик Алматинской области.

Его подозревают в получении взятки в значительном размере от представителя частной компании за беспрепятственную оплату бюджетных средств по договору госзакупок работ по благоустройству детской площадки города.

Подозреваемый вину полностью признал.

Досудебное расследование продолжается.