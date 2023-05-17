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primeminister.kz Сегодня, 14:05
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Сегодня, 14:05
185
Фото: primeminister.kz

Аким Актюбинской области опроверг информацию о пышном праздновании своего юбилея

Ералы Тугжанов на пресс-конференции рассказал, что свой день рождения 12 мая он провёл дома в кругу близких, передаёт BaigeNews.kz. Он также добавил, что по факту использования служебного авто будет проведено расследование, если информация  подтвердится, виновные будут наказаны.

"Использование служебных авто в личных целях строго запрещено. Мы будем проверять информацию, СМИ получат своевременный ответ", - сказал он.

Напомним, что в социальных сетях Актюбинских пабликов была выложена информация с фоторепортажем с юбилея главы региона в одном из самых крутых и дорогих ресторанов "Арована Гранд Парк". Также стало известно, что на мероприятие местные чиновники приехали на государственных автомобилях, в числе которых был родной брат  Ералы Тугжанова - аким Байтерекского района Марат Тугжанов.

 
 
 
 
 
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Публикация от АКТОБЕ СЕРГЕК | AQTOBE SERGEK (@aqtobe_sergek)

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Сегодня, 14:05
185
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