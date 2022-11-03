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polet.me Сегодня, 14:23
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Фото: polet.me

Air Astana возобновляет рейсы Алматы - Пекин

С 22 ноября Air Astana восстанавливает регулярное авиасообщение из Алматы в столицу КНР Пекин. Рейсы будут выполняться на Airbus A321 LR один раз в неделю по вторникам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. 

"Рейс КС 267 вылетает из Алматы в 01:35, прилетает в Пекин в 08:30. Рейс КС 268 вылетает из Пекина в 11:30, прибывает в Алматы в 14:45. Везде время местное", - говорится в сообщении. 

В компании напомнили, что пассажиры, направляющиеся в Пекин, должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в город. 

"Все пассажиры, в том числе транзитные, следующие в Китай, обязаны получить код здоровья, выданный Посольством КНР в Казахстане или Генеральным Консульством КНР в Алматы. Для этого необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста за 24 и 48 часов до вылета, сданного в двух разных лабораториях. Отсчёт времени начинается с момента забора биоматериала", - отметили в Air Astana.

Полный список требований по получению кода здоровья доступен по ссылке. Некоторые особые категории пассажиров и багажа не могут быть приняты на рейс в/из Пекина в связи с требованиями китайских властей.

Air Astana начала выполнять рейсы в Пекин в 2002 году, прервав авиасообщение по причине пандемии COVID-19 в марте 2020 года.

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#авиаперевозки #Пекин #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:23
209
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