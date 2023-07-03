Air Astana с октября запускает рейсы в Саудовскую Аравию

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С 1 октября Air Astana запускает прямые рейсы в Джидду в Саудовской Аравии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Авиаперелёты будут выполняться два раза в неделю, а с декабря добавится ещё одна частота.

Рейс вылетает из Алматы в 18:40 и прибывает в Джидду в 22:30, обратный рейс вылетает из Джидды в 23:30 и прибывает в Алматы на следующий день в 08:15. Полёты будут выполняться на воздушном судне Airbus A321 LR. Продолжительность рейса туда составит шесть часов 50 минут, обратно – пять часов 45 минут.

"Саудовская Аравия имеет богатое и разнообразное культурное наследие, которое будет интересно не только для паломничества мусульманами в священные города Мекку и Медину, но и с туристической целью для отдыха на Красном море и посещения культурно-исторических и природных объектов. Пассажирам, отправляющимся в Джидду, предлагаются удобные стыковки из других городов Казахстана, а также из Ташкента, Душанбе и Бишкека. Авиакомпания также рассчитывает на приток туристов из Саудовской Аравии, которым было бы интересно осмотреть природные красоты Казахстана", - рассказал вице-президент по маркетингу и продажам авиаперевозчика Адель Даулетбек.

Граждане Казахстана могут получить электронную визу перед поездкой в Саудовскую Аравию, которая доступна на сайте.